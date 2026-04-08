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Por la mínima superan al Madrid y al Sporting Lisboa

El primer asalto del superclásico europeo llenó las expectativas, y queda todo abierto para la vuelta

Por la mínima superan al Madrid y al Sporting Lisboa
AFP | Futbolistas del Real Madrid (blanco) y del Bayern Munich durante un partido de Champions. OSCAR DEL POZO / AFP
Por la mínima superan al Madrid y al Sporting Lisboa
AFP | Robert Lewandowski.
Roberto Robinson
08 de abril de 2026

El Bayern Múnich asaltó el Santiago Bernabéu con un 2-1 al Real Madrid, ayer en la ida de cuartos de la temporada 2025-26 de la UEFA Liga de Campeones, un duelo en el que relució la leyenda de la portería alemana Manuel Neuer, de 40 años.

Los goles del colombiano Luis Díaz (41’) y Harry Kane (46’) dieron el triunfo al Bayern frente a un Real Madrid que se rebeló en la recta final con un gol de Kylian Mbappé (74’).

Con este triunfo alemán por la mínima, el choque de las 21 Copas de Europa -15 el Real Madrid, 6 el Bayern- queda abierto para el partido de vuelta, el próximo miércoles en el Allianz Arena, de Alemania. En el otro duelo de la jornada de ayer, el Arsenal se impuso 0-1 al Sporting de Portugal (0-1) en el José Alvalade, gracias a un postrero gol de Kai Havertz, que da ventaja a los londinenses de cara a la vuelta que se disputará también el próximo miércoles en el Emirates Stadium, en Inglaterra. Los ganadores de estas llaves avanzan a semifinales. * Con información de AFP y Europa Press

15
de abril se jugarán los partidos de vuelta de estas llaves de 4tos.
Hoy es el turno del Barcelona y el PSG

ml | EL FC Barcelona y el vigente campeón PSG, juegan hoy el partido de ida de sus respectivas llaves de cuartos de final de la Champions, ante el Atlético de Madrid y Liverpool, respectivamente. Los duelos inician a las 2:00 p.m., hora en Panamá. Un duelo más en esta temporada para estos españoles mientras que ingleses y franceses se vuelven a ver tras la victoria de los de Luis Enrique el año pasado en octavos

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