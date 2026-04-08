Por la mínima superan al Madrid y al Sporting Lisboa

El Bayern Múnich asaltó el Santiago Bernabéu con un 2-1 al Real Madrid, ayer en la ida de cuartos de la temporada 2025-26 de la UEFA Liga de Campeones, un duelo en el que relució la leyenda de la portería alemana Manuel Neuer, de 40 años.Los goles del colombiano Luis Díaz (41’) y Harry Kane (46’) dieron el triunfo al Bayern frente a un Real Madrid que se rebeló en la recta final con un gol de Kylian Mbappé (74’).Con este triunfo alemán por la mínima, el choque de las 21 Copas de Europa -15 el Real Madrid, 6 el Bayern- queda abierto para el partido de vuelta, el próximo miércoles en el Allianz Arena, de Alemania. En el otro duelo de la jornada de ayer, el Arsenal se impuso 0-1 al Sporting de Portugal (0-1) en el José Alvalade, gracias a un postrero gol de Kai Havertz, que da ventaja a los londinenses de cara a la vuelta que se disputará también el próximo miércoles en el Emirates Stadium, en Inglaterra. Los ganadores de estas llaves avanzan a semifinales. <b>* Con información de AFP y Europa Press </b>