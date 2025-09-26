Por la corona y pase al mundial

La Selección U23 de béisbol de Panamá espera nutrirse de su tierra y de su gente cuando salgan al diamante para potenciar su búsqueda de esa medalla de oro y de paso, la clasificación al Mundial U23 de 2026, que se realizará en Nicaragua.

Y es que Panamá albergará el Campeonato Premundial, que reúne a 10 escuadras y otorgará tres cupos a la cita planetaria. “Vamos a aprovechar que los juegos son en casa”, afirmó Aníbal Reluz, mánager de la tropa canalera.

“Queremos clasificar por primera vez a un mundial de esta categoría, pues las veces que hemos ido ha sido por invitación y les he dicho eso a los muchachos, tenemos un compromiso”, añadió. En ese sentido, ayer, la Federación Panameña de Béisbol hizo entrega de la enseña patria al capitán del equipo, el receptor de la clase AA de los San Francisco Giants, Adrian Sugastey, además de los uniformes a los peloteros.

Panamá debuta el 28 de septiembre en el certamen, en el Estadio Mariano Rivera, de La Chorrera, ante Costa Rica, por el Grupo A. El Justino Salinas, también en ese distrito, es la otra sede del torneo, para el Grupo B.

La novena panameña está compuesta por 24 jugadores, con peloteros profesionales, firmados por organizaciones internacionales y que vieron acción en el pasado torneo Nacional U23.