Deportes

Por la corona y pase al mundial

Panamá será el anfitrión del Campeonato Premundial U23 de béisbol, que arranca el próximo domingo

Presentación del equipo Nacional U23 que jugará el Campeonato Premundial de esa categoría, clasificatorio que otorga 3 cupos al Mundial de Nicaragua 2026.
Est.Mariano Rivera.
Est. Justino Salinas.
La camiseta que usarán los peloteros panameños.
Roberto Robinson
26 de septiembre de 2025

La Selección U23 de béisbol de Panamá espera nutrirse de su tierra y de su gente cuando salgan al diamante para potenciar su búsqueda de esa medalla de oro y de paso, la clasificación al Mundial U23 de 2026, que se realizará en Nicaragua.

Y es que Panamá albergará el Campeonato Premundial, que reúne a 10 escuadras y otorgará tres cupos a la cita planetaria. “Vamos a aprovechar que los juegos son en casa”, afirmó Aníbal Reluz, mánager de la tropa canalera.

“Queremos clasificar por primera vez a un mundial de esta categoría, pues las veces que hemos ido ha sido por invitación y les he dicho eso a los muchachos, tenemos un compromiso”, añadió. En ese sentido, ayer, la Federación Panameña de Béisbol hizo entrega de la enseña patria al capitán del equipo, el receptor de la clase AA de los San Francisco Giants, Adrian Sugastey, además de los uniformes a los peloteros.

Panamá debuta el 28 de septiembre en el certamen, en el Estadio Mariano Rivera, de La Chorrera, ante Costa Rica, por el Grupo A. El Justino Salinas, también en ese distrito, es la otra sede del torneo, para el Grupo B.

La novena panameña está compuesta por 24 jugadores, con peloteros profesionales, firmados por organizaciones internacionales y que vieron acción en el pasado torneo Nacional U23.

28
de septiembre al 4 de octubre se disputará en torneo en La Chorrera.
Escenarios del campeonato

ml | El Campeonato Premundial U23 de béisbol tendrá como sedes los estadios Justino Salinas y Mariano Rivera, del distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste. El equipo de Panamá jugará en el Mariano Rivera y el boleto de sus partidos costará $5, de venta en taquilla. Los demás encuentros serán de entrada gratuita.

