Por el boleto al Mundial Sub-17

Felipe Baloy y su tropa tienen un solo objetivo: lograr el boleto para el Mundial Sub-17 de FIFA Catar 2026. La Selección de fútbol masculino Sub-17 de Panamá, que dirige Baloy desde finales de diciembre pasado, inicia su andar en el Clasificatorio CONCACAF, hoy, cuando debute contra su similar de Dominica, a las 5:00 p.m.

El Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Juan Díaz, es sede del Grupo B de este Premundial, donde está encuadrada nuestra ‘Rojita’, que luego de Dominica, chocará con Anguila, el sábado 7 de febrero, a las 8:00 p.m., y cerrará la fase de grupos contra Nicaragua, el martes 10 de febrero también a las 8:00 p.m. Solo el primer lugar del grupo clasificará al Mundial de esa categoría, a disputarse en noviembre próximo.

“Hemos trabajado bien, hemos trabajado con mucho esfuerzo; a pesar del corto tiempo hemos podido armar un grupo compacto, importante”, dijo Baloy ayer en conferencia de prensa.

“Ya prácticamente tenemos definido el once que va a iniciar este premundial, que va a iniciar este sueño con el objetivo de clasificar nuevamente a una Copa del Mundo”, afirmó. “No nos podemos confiar, las islas vienen subiendo su nivel. Hay equipos que utilizan jugadores criados de otros países”, recalcó el entrenador panameño.