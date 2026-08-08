Pole position y récord para Jorge Martín en Silverstone

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia), líder del campeonato de pilotos, logró este sábado la pole position en el Gran Premio de Gran Bretaña, batiendo de paso el récord del legendario trazado de Silverstone.

El madrileño rodó en 1:56.160 en su último intento en la sesión de clasificación, superando por 21 milésimas de segundo a su compatriota Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse). El japonés Ai Ogura, compañero de Fernández, firmó el tercer mejor crono, asegurando una primera línea de la parrilla de salida 100% Aprilia.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que dominó el viernes los entrenamientos libres logrando provisionalmente el récord del trazado, tan solo fue quinto este sábado en la clasificación, por detrás de su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

El español Marc Márquez (Ducati) saldrá sexto, por delante de su hermano Álex Márquez (Ducati-Gresini).

Los primeros puntos del fin de semana se repartirán este sábado a partir de las 15h00 GMT durante la carrera esprint, un aperitivo del Gran Premio del domingo (10H00 GMT).

. Parrilla de salida de la carrera esprint y del Gran Premio del domingo:

1ª línea:

Jorge Martín (ESP/Aprilia)

Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse)

Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse)

2ª línea:

Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46)

Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia)

Marc Márquez (ESP/Ducati)

3ª línea:

Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini)

Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46)

Pedro Acosta (ESP/KTM)

4ª línea:

Iker Lecuona (ESP/Ducati-Gresini)

Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac)

Joan Mir (ESP/Honda)

5ª línea:

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR)

Luca Marini (ITA/Honda)

6ª línea:

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

Álex Rins (ESP/Yamaha)

Brad Binder (RSA/KTM)

7ª línea:

Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3)

Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR)

Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3)

8ª línea:

Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac)

Augusto Fernández (ESP/Yamaha)