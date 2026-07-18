Pogacar gana la 14ª etapa del Tour de Francia, su 4º triunfo parcial en esta edición

El maillot amarillo Tadej Pogacar logró su cuarta victoria de etapa en este Tour de Francia, este sábado en la 14ª etapa, con final en Markstein Fellering, mientras que la joya francesa Paul Seixas arrebató al español Juan Ayuso el maillot blanco de mejor joven.

Ya vencedor en Le Markstein hace tres años, el esloveno atacó a 1,6 km para la cumbre del col du Haag, a cinco kilómetros para meta, y logró su cuarta victoria en este Tour con 38 segundos de ventaja sobre su compañero Isaac Del Toro y sobre Paul Seixas.

Pogacar, cuatro veces ganador de la carrera, ya había impuesto su autoridad en las anteriores etapas de montaña, pero este sábado en la cordillera de los Vosgos volvió a subrayar su superioridad con otro devastador ataque final.

Esta fue su 25ª victoria de etapa en la Grande Boucle desde su primera participación en 2020.

En los bosques de los Vosgos, el equipo UAE de Pogacar controló la carrera y nunca dejó más de tres minutos a la escapada.

Seis hombres se destacaron en cabeza: Tobias Johannessen y su hermano gemelo Anders Johannessen, el ecuatoriano Richard Carapaz y su compañero de equipo Ben Healy, el colombiano Einer Rubio y el francés Valentin Paret-Peintre. Este último pasó en cabeza en los primeros puertos del día y acumuló valiosos puntos en la lucha por el maillot de lunares de mejor escalador.

Tobias Johannessen y Richard Carapaz fueron los últimos en ser alcanzados a pocos kilómetros de la meta y terminaron 14º y 15º en Markstein Fellering.

Juan Ayuso, que llevaba el maillot blanco desde hacía varios días, cayó a la quinta plaza de la general, a tres segundos de Seixas, y algo más lejos de Remco Evenepoel (3º) y Jonas Vingegaard (2º).

Tom Pidcock, que ayer había remontado hasta la cuarta posición tras una larga escapada, se hundió rápidamente en el col du Haag y se encuentra ahora en la 9ª plaza de la general.