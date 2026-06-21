Pogacar añade a su palmarés su primer Tour de Suiza

Tadej Pogacar conquistó este domingo en Villars-sur-Ollon su primer Tour de Suiza, después de haberse adjudicado también la etapa reina en montaña, para poner fin a cinco días en los que se mostró imperial a dos semanas del inicio del Tour de Francia.

Luego de un recorrido de 150,7 kilómetros y más de 4.500 metros de desnivel positivo en los Alpes, el ogro esloveno esperó a la última ascensión, a 8 kilómetros para meta, para escaparse en solitario del grupo de favoritos y dar alcance uno a uno a los fugados del día.

Se trata de su duodécima victoria en tan solo dieciséis días de competición esta temporada: un ratio propio de un caníbal, que le permite alcanzar en número de victorias en 2026 a su rival danés Jonas Vingegaard, reciente vencedor del Giro.

Pogacar llegó a meta este domingo siete segundos antes que el francés Lenny Martínez (2º).

"Ha sido un día muy duro, el recorrido era realmente exigente y el equipo ha hecho un trabajo estupendo", confesó a Eurosport el líder del UAE.

En la general, el doble campeón del mundo terminó con más de 6 minutos y medio de ventaja sobre el ecuatoriano Richard Carapaz. El checo Mathias Vacek completó el podio a casi 7 minutos.

El líder del UAE firmó su tercer triunfo de la semana, después de haber dejado sentenciada la prueba ya en la primera etapa, el miércoles, con 72 km en solitario, y de superar por cuatro centésimas a Mathieu Van der Poel en la contrarreloj del sábado.

Clasificación de la etapa

1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) los 150,7 km en 4 h 12:24.

(velocidad media: 35,8 km/h)

2. Lenny Martinez (FRA/TBV) a 7.

3. Bart Lemmen (NED/TVL) 1:33.

4. Jarno Widar (BEL/LOI) 1:53.

5. Matthew Riccitello (USA/DCT) 1:53.

6. Enric Mas (ESP/MOV) 1:53.

7. Richard Carapaz (ECU/EFE) 2:00.

8. Tobias Foss (NOR/IGD) 2:05.

9. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 2:07.

10. Nairo Quintana (COL/MOV) 2:12.

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Clasificación general final

1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 15 h 08:43.

2. Richard Carapaz (ECU/EFE) a 6:32.

3. Mathias Vacek (CZE/LTK) 6:53.

4. Tobias Foss (NOR/IGD) 7:34.

5. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 7:51.

6. Brandon McNulty (USA/UAD) 7:53.

7. Matthew Riccitello (USA/DCT) 8:46.

8. Primož Roglic (SLO/RBH) 9:23.

9. Sergio Higuita (COL/XAT) 9:26.

10. Bart Lemmen (NED/TVL) 9:44.

11. Wilco Kelderman (NED/TVL) 9:59.

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