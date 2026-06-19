Pochettino conduce a EEUU por la vía rápida a dieciseisavos de su Mundial

Con el entrenador argentino Mauricio Pochettino a los mandos, Estados Unidos se garantizó ya su lugar en los dieciseisavos de final de su Mundial 2026, gracias a su victoria 2-0 ante Australia este viernes en Seattle.

Un tanto en contra de Cameron Burgess en el minuto 11 cuando intentaba cortar un centro peligroso de Folarin Bolagun encarriló un triunfo que luego completó Alex Freeman (43'), rematando de cabeza en boca de gol un rechace en el área.

Después de la exhibición del primer partido (goleada 4-1 a Paraguay), el Team USA cumplió a la perfección en este segundo compromiso y suma un pleno de 6 puntos, con el que encabeza el Grupo D y se convierte en el segundo equipo en avanzar a los dieciseisavos después de México, otro de los coanfitriones y que igualmente cuenta sus dos partidos por victorias.

Australia, que había arrancado el Mundial con un sólido triunfo ante Turquía, se frena ahora en los 3 puntos, de momento como segundo de la llave, a la espera del pulso entre otomanos y albirrojos en Santa Clara, también este viernes.

- Balogun, decisivo sin marcar -

Instantes antes del inicio del partido, los hinchas locales habían recibido una mala noticia: su atacante estrella, Christian Pulisic, que solo jugó el primer tiempo en el debut tras dañarse el gemelo izquierdo, era baja por ese problema para este encuentro.

Al contratiempo se sumaba el recuerdo de la gran resistencia que plantó Australia en el amistoso ganado por Estados Unidos por 2-1 el pasado octubre en Denver, que Pochettino señaló como uno de los partidos más complicados desde que asumió como técnico del Team USA.

Pero todo resultó más sencillo de lo esperado en el regreso del combinado estadounidense a Seattle por primera vez en una década.

Folarin Bolagun, decisivo ante los paraguayos con un doblete, fue de nuevo clave para abrir el marcador, ya que un centro de la muerte suyo fue alojado en la red de su propia portería por el defensa rival Burgess, en el 11'.

- Sentencia con suspense -

Dueño abrumadoramente de la posesión y llevando el control en todo momento, Estados Unidos logró recompensa incluso antes del descanso cuando un disparo de Sergiño Dest rechazado por un defensa terminó permitiendo a Alex Freeman aumentar la cuenta en el 43'.

Este segundo gol fue inicialmente anulado por fuera de juego pero validado tras la revisión en el VAR.

El marcador ya no se movió más.

En la segunda parte Balogun tuvo la mejor de los suyos, en un contragolpe en solitario en el 51' en el que Alessandro Circati le alcanzó en la persecución en el último momento para bloquear su disparo.

El guardameta Matt Freese hizo el resto, deteniendo los intentos australianos, infructuosos, de reengancharse a un partido que estuvo interrumpido unos instantes en el descuento final por los calambres sufridos por el árbitro principal, el alemán Felix Zwayer.

Australia se jugará el pase a dieciseisavos en su último duelo en el Grupo D, ante Paraguay, en una tercera fecha donde Estados Unidos buscará frente a Turquía amarrar el liderato y confirmarse como una de las sensaciones de este arranque de su Mundial.