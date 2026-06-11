Pirelli renueva como suministrador de neumáticos de F1 hasta 2028

La firma italiana Pirelli seguirá siendo el suministrador único de los neumáticos de la Fórmula 1 en la temporada de 2028, después de que su contrato fuera renovado por un año más, indicó el jueves la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Pirelli, que equipa a los monoplazas de la disciplina reina del automovilismo desde 2011, tenía contrato hasta 2027, con una cláusula para un eventual año suplementario.

La FIA y la Fórmula 1 decidieron por lo tanto activar esa cláusula y ampliar su relación hasta finales de 2028.

Pirelli continuará también suministrando las gomas para los coches de F2 y F3 al menos hasta 2028.