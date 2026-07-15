Pilotos disputarán el campeonato en la última válida de aceleración en el Autódromo Panamá

El Autódromo Panamá será sede este 18 de julio de la tercera y última válida del Campeonato Nacional de Aceleración, jornada en la que se definirán los campeones de varias categorías que aún permanecen en disputa.

Durante la presentación del evento, el gerente de Seguridad Deportiva del Autódromo Panamá, Alessandro Garrido, explicó que “es la última válida de la temporada, el momento en que los pilotos van a entregar todo en busca de los puntos y posiciones que definirán a los campeones y subcampeones de cada categoría 2026”.

También informó que uno de los asistentes será seleccionado para participar como copiloto en un recorrido de exhibición a bordo de un automóvil de la categoría de 9 segundos, bajo las medidas de seguridad establecidas.

Las puertas del autódromo abrirán a las 3:00 p.m., y las competencias comenzarán a las 6:00 p.m.

En la categoría de 9 segundos, José Coronas llega a la última válida con opciones de disputar el campeonato. El piloto indicó que durante la temporada logró mejorar su mejor tiempo al pasar de 9.6 a 9.5 segundos y afirmó que afronta la competencia con el vehículo “al 95%” de preparación.

En la categoría de 12 segundos, Xóchitl Chambers también peleará por el título. La piloto explicó que mantendrá la misma configuración del automóvil para la última fecha.

“Tú solamente tienes que llegar a la pista, montarte a ese carro y manejar, no tienes que hacer más nada”, comentó Chambers al recordar una frase que, según dijo, le repite su mecánico antes de cada competencia.

La organización confirmó además la participación de 11 pilotos extranjeros: siete provenientes de Costa Rica en la modalidad de automóviles y cuatro de Nicaragua en motos.

El evento incluirá áreas de comida, espacios recreativos para niños y zonas habilitadas para adultos mayores. Al finalizar las competencias se realizará una presentación musical con los artistas Suppose y Gaza Fish.