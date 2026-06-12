Pierre Gasly recupera el podio en GP de Mónaco de F1 (FIA)

Pierre Gasly (Alpine), que terminó tercero el pasado domingo en el Gran Premio de Mónaco de F1 pero que cayó a la séptima posición por dos sanciones, recuperó finalmente su podio tras su reclamación, anunció el viernes la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El piloto francés fue sancionado con cinco segundos en dos ocasiones debido a un exceso de velocidad de 0,1 y 0,4 km/h en boxes, un total de diez segundos que lo enviaron a la séptima posición.

Su escudería Alpine presentó una reclamación al considerar que no hubo tal exceso y finalmente la FIA ha terminado por dar la razó al equipo francés.