Piastri firma el mejor tiempo en los segundos libres del GP de Singapur

Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula 1, firmó el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, la 18ª carrera (de 24) de la temporada, este viernes en el circuito urbano de Marina Bay.

En la noche local, el australiano superó al francés Isack Hadjar (Racing Bulls) y al vigente cuatro veces campeón mundial Max Verstappen (Red Bull), tercero.

Mejor tiempo en la primera sesión disputada en un calor tropical, el español Fernando Alonso (Aston Martin) se clasificó cuarto en los entrenamientos libres 2.

El británico Lando Norris (McLaren), víctima de un choque en el pit lane con Charles Leclerc (Ferrari), completó el Top 5.

Precisamente los dos Ferrari no hicieron mejor que noveno y décimo, con Leclerc delante de su experimentado compañero de equipo, el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.

La segunda hora de entrenamientos libres del día, mucho más animada que la primera, estuvo marcada por la salida de pista de George Russell, quien perdió el control de su Mercedes antes de impactar contra un muro a alta velocidad.

El incidente, en el que perdió su alerón delantero, provocó una bandera roja durante unos diez minutos mientras se limpiaba y aseguraba la pista.

El neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) también cometió un error solo unos minutos después del reinicio de los entrenamientos, lo que requirió otra interrupción.

Esta sesión celebrada de noche es la única representativa de las condiciones de la clasificación programada para el sábado a las 21h00 locales (13h00 GMT) y de la carrera prevista para el domingo a las 20h00 (12h00 GMT).

El GP de Singapur se disputa de noche para maximizar el número de telespectadores europeos debido a la diferencia horaria, pero también para limitar los efectos del calor sobre los pilotos.

El jueves, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) activó por primera vez su alerta de altas temperaturas porque se esperan más de 31°C el domingo por la noche para la carrera.

Establecida después del Gran Premio de Catar 2023, cuando varios pilotos tuvieron que recibir atención médica tras sufrir por el calor, esta regla les permite usar chalecos especiales refrigerantes durante la carrera.

En el Mundial, Piastri tiene 25 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Norris, una diferencia que asciende a 69 con Verstappen, tercero.

En la clasificación de constructores, McLaren tiene una nueva oportunidad de conseguir un segundo título consecutivo. Para lograrlo, debe sumar al menos 13 puntos el domingo.

-- Segunda sesión de libres:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:30.714 (19 vueltas)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:30.846 (19)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:30.857 (19)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:30.877 (19)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:31.197 (18)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:31.222 (18)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:31.298 (19)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:31.299 (20)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:31.466 (18)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:31.491 (17)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:31.708 (18)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:31.711 (18)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:32.060 (19)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:32.069 (19)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:32.319 (19)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:32.458 (20)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:32.645 (10)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:32.719 (18)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:33.139 (20)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:33.231 (6)