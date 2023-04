Pese a la división entre la PGA y la LIV, el Masters de Augusta será un encuentro entre amigos

El Masters de 2023 será el primer gran torneo que reúna a las estrellas del Tour de la PGA y de la novel LIV Golf League desde el jueves al domingo en el Augusta National Golf Club, en el estado de Georgia.

La serie LIV, auspiciada por Arabia Saudita, comenzó en junio pasado con varios jugadores de renombre de la PGA Tour pasándose al nuevo circuito que entrega premios récords de 25 millones de dólares y torneos de 54 hoyos, en lugar de los 72 habituales, a pesar de las preocupaciones sobre los problemas de derechos humanos en esa nación del Golfo.

La PGA prohibió a los jugadores de LIV jugar en sus eventos, pero los principales torneos han permitido competir en ellos a los jugadores de LIV que califican.

De esta manera, reservó a 18 jugadores de LIV Golf para el Masters, incluidos siete de los últimos 13 ganadores del primer torneo del Grand Slam del año.

El presidente del Augusta National, Fred Ridley, había dicho que no habría cambios en la clasificación para el Masters en 2023.

Ridley llamó a esto un "punto fundamental en la historia de nuestro deporte", pero agregó que, "en Augusta National, tenemos fe en que el golf, que ha superado muchos desafíos a lo largo de los años, perdurará nuevamente".

La serie LIV Golf ha obligado a la PGA a hacer reformas, entre ellas crear torneos con más premios en dinero y links más pequeños.

"Ha sido muy turbulento", dijo el astro Tiger Woods, cinco veces campeón del Masters de Augusta. "Nunca hubiéramos esperado que el juego de golf estuviera en esta situación, pero es así, esa es la realidad. (La LIV) son una organización competitiva que trata de crear el mejor producto posible, y nosotros estamos tratando de crear el mejor producto que pensamos para el futuro del golf".

- Renovación -

Por su parte, Rory McIlroy, cuatro veces ganador de torneos 'majors' y que necesita ganar el Masters para completar el Grand Slam en su carrera, ha defendido a la PGA y sus cambios, pero dice que todos los jugadores se han beneficiado con "el surgimiento de LIV" como competidor.

"Esto ha provocado un montón de innovación en el PGA Tour y lo que era un sistema bastante anticuado se está renovando", dijo McIlroy.

"La llegada de la LIV definitivamente ha tenido un gran impacto en el juego". Varios de los mejores jugadores de la liga rebelde no esperan que la disputa entre ambos circuitos genere momentos incómodos en el Masters o emparejamientos tensos.

"Muchas de las personas que compiten en el Masters son amigos desde hace décadas y estoy deseando volver a verlos", dijo Phil Mickelson, tres veces campeón del Masters y una de las grandes figuras que se pasó de la PGA a la LIV.

"Hay muchas otras cosas de las que ocuparse como para empezar a preocuparse por el PGA Tour contra los jugadores de la LIV", dijo el ganador del Masters de 2017, el español Sergio García. "Me voy a sentir bien. No tengo ningún problema con nadie y trato de no hacer un gran problema".

El defensor del título en el Masters, Scottie Scheffler, espera un momento de paz: "Con Augusta National siendo un lugar tan especial y con la historia del juego y todo eso, creo que podemos dejar todas nuestras diferencias a un lado. El hecho de que los muchachos se hayan unido a otra gira no significa que ya no sean amigos".