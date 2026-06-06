"Pensé que iba a morir", dice el guía nepalí que sobrevivió seis días en el Everest

El guía nepalí de 57 años que paso seis días atrapado en el Everest y sobrevivió casi por milagro explicó como "masticaba hielo" para intentar mantenerse con vida.

"Pensé que iba a morir así. No me perdí. A medida que se agotaba el oxígeno, me quedé atrás. Después de que se acabó el oxígeno, no podía caminar", declaró Dawa Sherpa a la BBC el viernes desde su cama de hospital.

El guía desapareció en condiciones extremas en las laderas superiores de la montaña más alta del mundo el 30 de mayo, durante una de las últimas ascensiones de la temporada de primavera.

Abandonado a su suerte en temperaturas bajo cero cerca de la llamada "zona de la muerte" del Everest, donde los niveles de oxígeno son críticamente bajos, Dawa Sherpa asegura que sobrevivió durante días casi sin comida ni agua.

"No comí nada durante los primeros dos días. Luego comencé a masticar hielo. Me dolían los dientes. Masticaba el hielo con fuerza", relató.

Sobrevivió gracias al chocolate y a los snacks que llevaba en los bolsillos. "Los remojaba en agua y los comía", relató.

Dawa Sherpa, también conocido como "Hillary", en honor al legendario alpinista Edmund Hillary, caminó día y noche hacia el campo base.

El 4 de junio fue encontrado arrastrándose hacia el campo base. Luego fue trasladado en avión a Katmandú para recibir tratamiento por congelación, deshidratación grave y una fractura en el fémur, según los médicos.

"Está bien. Hemos hablado", declaró su hija, Mendo Lhamu Sherpa, a la AFP.

Su supervivencia ha generado alegría entre sus compañeros alpinistas pero también indignación por parte de familiares que lamentan que los equipos de rescate no lo localizaran antes.

"Es irresponsable e inhumano dejar a una persona atrás. Creo que debe formarse un comité de investigación" para buscar a los responsables, dijo el presidente de la Asociación de Montañismo de Nepal, Fur Gelje Sherpa, que calificó la supervivencia de extraordinaria.

Al menos cinco alpinistas —dos indios y tres nepalíes— murieron durante la temporada de ascenso del Everest de este año.

Más de mil alpinistas alcanzaron la cumbre del Everest esta temporada, según cifras preliminares del gobierno nepalí, lo que la convierte en la más concurrida registrada hasta ahora.