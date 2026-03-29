Pelea tumultuaria obliga a suspender partido entre Los Santos y Veraguas

Una pelea tumultuaria entre jugadores de las novenas de Los Santos y Veraguas obligó a la suspensión del partido disputado la noche del sábado, 28 de marzo en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, ubicado en la provincia de Los Santos.

De acuerdo con los reportes preliminares, el altercado se produjo durante el desarrollo del encuentro, generando una situación de riesgo que llevó a las autoridades a tomar la decisión de suspender el juego.

En medio de los hechos, el jugador Yeison Austin, de la provincia de Los Santos, resultó herido con un bate tras recibir un golpe por un jugador de Veraguas.

La Policia Nacional informó que el jugador fue detenido.