Pegula sube el telón del Abierto de EEUU a la espera de Djokovic y Venus

Última cita de Grand Slam del año, el Abierto de Estados Unidos se puso en marcha el domingo con un triunfo de la figura local Jessica Pegula antes de la entrada en acción de dos tenistas de leyenda, Novak Djokovic y Venus Williams.

Djokovic, en su vigésima participación en Nueva York, abrirá la sesión nocturna (23H00 GMT) frente al argentino Mariano Navone en el inicio de otro asalto al récord de 25 títulos de Grand Slam.

El serbio, de 39 años, nunca ha caído en su estreno desde aquella lejana primera edición de 2005, cuando derrotó a otro de los irreductibles en activo, el francés Gaël Monfils.

Evitando el potente sol del verano neoyorquino, Nole quiere sacudirse las dudas que le rodean por su inactividad, con solo una aparición desde Wimbledon, saldada con derrota en Cincinnati.

Si aún queda suficiente energía en el tanque, el balcánico puede estar ante una ocasión de oro para enfundarse la chaqueta 25 en la resolución del torneo el 13 de septiembre.

Esta vez no tendrá enfrente a Jannik Sinner, baja por una lesión de rodilla, y su otra pesadilla, Carlos Alcaraz, es una incógnita al no competir desde abril por un problema de muñeca.

Del nivel que muestre Carlitos en su estreno del lunes, frente al ruso Roman Safiullin, dependen las esperanzas de los aspirantes a desbancarlo del trono de Nueva York.

- Ruud y Cilic se retiran -

La lista de ilustres bajas del torneo, que incluía a Sinner, Jack Draper y Holger Rune, se agrandó este mismo domingo cuando ya se jugaban los partidos del primer turno.

El noruego Casper Ruud, finalista en el primer US Open ganado por Alcaraz en 2022, renunció por lesión y fue reemplazado por el francés Arthur Gea, que será el oponente del argentino Juan Manuel Cerúndolo en la primera ronda.

Poco después siguió sus pasos el veterano jugador croata Marin Cilic, campeón en 2014.

El joven jugador español Dani Mérida fue uno de los primeros en clasificar con un rotundo triunfo ante el húngaro Marton Fucsovics por 6-4, 6-4 y 6-2.

Otro español, Pablo Carreño, corrió peor suerte al sucumbir ante el checo Jiri Lehecka por 6-1, 7-6 (7/5), 4-6 y 6-2.

Por el tenis argentino, además de Navone, estarán en liza Thiago Tirante, que se medirá al francés Adrian Mannarino, y Tomás Etcheverry, ante el checo Vit Kopriva.

- Pegula muestra el camino -

Inaugurando la pista central, Jessica Pegula bordó una inapelable victoria ante la belga Elena Gabriela Ruse por 6-3 y 6-2.

La estadounidense pudo haber terminado aún más rápido el trabajo si no hubiera desperdiciado 12 pelotas de break, de las 14 que tuvo en el primer set.

"Estaba tan estresada, siempre me pasa en primera ronda de un Grand Slam. Estoy contenta de haber terminado", confesó después.

Ahora "es mi turno de ver cómo todas las demás se ponen nerviosas", bromeó la número tres mundial.

Subcampeona del torneo en 2024, Pegula quiere explotar su buen momento tras alcanzar este mes la final del WTA 1000 de Cincinnati, donde cayó ante su compatriota Coco Gauff.

A sus 32 años, Pegula no se concede tregua en su caza del mayor torneo de su país.

Esta temporada lidera el circuito tanto en partidos ganados en pista dura (30) como en victorias en general (46).

La neoyorquina tiene además la motivación extra de poder alcanzar el número uno mundial.

Para ello debe conquistar el trofeo y también esperar que Elena Rybakina no llegue a semifinales, ya que ese resultado le garantizaría a la kajaza desbancar de la cima a Aryna Sabalenka.

En el cierre de la noche los focos lo pertenecerán a Venus Williams, que vuelve a empuñar la raqueta a los 46 años en su vigesimosexta participación.

Aunque no logra una victoria en individuales desde hace 13 meses, los organizadores le reservaron la pista central a la hermana mayor de Serena Williams.

La ex número uno mundial chocará con otra compatriota y antigua ganadora de Grand Slam, Sofia Kenin, en busca de su primera victoria en Nueva York desde 2019.