Pegula elimina a Sabalenka en semifinales del WTA 500 de Berlín

La estadounidense Jessica Pegula, número 4 del ranking WTA, se impuso en tres sets (6-2, 6-7 (4/7), 6-0) este sábado a la N.1 del mundo, Aryna Sabalenka, en semifinales del torneo WTA 500 de Berlín, donde disputará una segunda final el domingo.

En busca de un duodécimo título en el circuito profesional, que sería el segundo sobre la hierba berlinesa después del cosechado en 2024, Pegula se enfrentará a la checa Linda Noskova (13ª) o a la filipina Alexandre Eala (35ª), verduga en en la capital alemana de la kazaja Elena Rybakina, número 2 del mundo, en primera ronda, y de la número 8 mundial, la ucraniana Elina Svitolina, en cuartos de final.

En su 13º duelo ante Sabalenka (9-3 a favor de la bielorrusa antes de este partido), pero sólo el primero sobre hierba, Pegula cerró el partido con un rotundo 6-0 tras dos horas y 13 minutos de un partido que se vio interrumpido por la lluvia en el tie-break del segundo set.