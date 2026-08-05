Paulino gana oro en 400m y establece nuevo récord en los Centrocaribes 2026

La campeona olímpica Marileidy Paulino conquistó el miércoles la medalla de oro en los 400 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y estableció un nuevo récord de la competición, al detener el cronómetro en 48.94 segundos.

Bajo una intensa lluvia, la dominicana mejoró los 49.95 segundos con los que había ganado el título centrocaribeño en San Salvador 2023.

"Para mí la lluvia es bendición, ya que me ha tocado en varios escenarios importantes. Estoy preparada para todo", dijo Paulino tras la carrera.

La velocista cerró su participación en Santo Domingo con dos medallas de oro. La primera llegó el lunes, cuando formó parte del equipo dominicano que ganó el relevo mixto 4x400 metros.

La "Gacela" dominicana todavía persigue bajar su mejor marca personal de 47.98 segundos, establecida en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio 2025.

"El resultado de este año es lo que me va a ayudar para el año próximo, inclusive para los Juegos Olímpicos. Estamos mejorando nuestros detalles que tenemos débiles para hacer nuestro objetivo: los 47 segundos más abajo", afirmó.

El atletismo también dejó nuevas alegrías para la delegación anfitriona con el triunfo de Gabriel Moronta en los 400 metros masculinos. El dominicano ganó el oro con un tiempo de 44.70 segundos.

México mantuvo el pulso con Dominicana en la disciplina y ambos países terminaron la jornada con siete medallas de oro en atletismo.

El mexicano Eduardo Herrera se impuso en los 1.500 metros con un registro de 3:46.07.

Cuba también sumó títulos en el atletismo y logró superar las 100 medallas. Daily Cooper conquistó los 1.500 metros femeninos con un tiempo de 4:07.46 y rompió el récord de los Juegos de 4:10.39, que pertenecía a la venezolana Joselyn Brea desde San Salvador 2023.

Guadalupe consiguió su segunda medalla de oro de los Juegos gracias a Ulric Portier, vencedor en los 110 metros con vallas con un tiempo de 13.46 segundos.

- Dominicana recupera el oro del relevo -

República Dominicana recuperó la medalla de oro en el relevo mixto 4x100 metros después de que el jurado de apelación revocara la descalificación impuesta inicialmente al equipo por "empujón y obstrucción".

La decisión fue modificada tras la apelación presentada por la delegación dominicana y la revisión de los videos oficiales por parte de World Athletics.

El cuarteto dominicano estuvo integrado por Mayovanex De Óleo, Fiordaliza Cofil, José González y Liranyi Alonso, quien obtuvo oro en 100 metros el lunes.

- México amplía su ventaja en el medallero -

México superó las 300 medallas y amplió su ventaja en la cima del medallero con nuevos títulos en gimnasia artística, natación artística, esgrima, pentatlón moderno, tiro deportivo y squash.

En el estreno de la natación artística, Camila Argumedo ganó el oro en la prueba técnica individual, mientras que Marla Arellano y Miranda Barrera se impusieron en la modalidad de dueto técnico.

"Me siento muy orgullosa de mi trabajo y de que los sueños siempre se cumplen", dijo Argumedo, quien dedicó la medalla a su bisabuelo.

A tres días del cierre del evento deportivo, México lidera con 139 medallas de oro y 314 preseas. Colombia sigue segunda con 69 títulos y 207 metales, seguida por Cuba (38), Venezuela (25) y República Dominicana (24).

Este jueves debutan los deportes electrónicos, que por primera vez se han incluido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Street Fighter, eFootball (FC 26) y League of Legends son los videojuegos que en los que competirán un total de 80 jugadores de 11 países.

País Oro Plata Bronce Total

México 139 91 84 314

Colombia 69 76 62 207

Cuba 38 33 43 114

Venezuela 25 48 77 150

República Dominicana 24 21 53 98

Puerto Rico 23 28 37 88

Guatemala 14 26 32 72

El Salvador 6 4 11 21

Costa Rica 5 5 13 23

Trinidad y Tobago 5 4 8 17

Panamá 3 6 6 15

Guyana 3 1 2 6

Guadalupe 2 0 3 5

Barbados 1 5 1 7

Honduras 1 4 4 9

Jamaica 1 2 6 9

Haití 1 1 2 4

Nicaragua 0 2 3 5

Bermudas 0 1 2 3

Islas Vírgenes EE. UU. 0 1 1 2

Bahamas 0 1 0 1

Aruba 0 0 4 4

Belice 0 0 1 1

Islas Caimán 0 0 1 1

Islas Vírgenes Británicas 0 0 1 1