Paula Blasi gana una etapa en 'Volta' a Catalunya femenina tras el robo de su bicicleta

La española Paula Blasi se impuso esté sábado en la 2ª etapa de la 'Volta' a Catalunya, menos de 24 horas después de haber sufrido el robo de su bicicleta y de que su equipo, UAE-ADQ, lanzase un aviso para recuperarla.

La ganadora de la Vuelta a España en mayo se llevó la victoria al término de los 130 kilómetros de etapa con final en La Molina, en los Pirineos, con más de un minuto de ventaja sobre la francesa Célia Géry (FDJ United-Suez) y la canadiense Sidney Swierenga (Jayco-Al Ula).

La catalana de 23 años, que tomó la salida con otra bicicleta, se colocó además al frente de la general.

La víspera por la noche, su equipo había lanzado una alerta de búsqueda tras el robo de su bicicleta de carreras, a la llegada de la primera etapa en Santa Susanna.

"Alerta por robo de bicicleta. Tras la primera etapa, la bicicleta de Paula Blasi... ha sido robada en Santa Susanna", escribió en su cuenta de X el equipo UAE-ADQ, precisando que el cuadro tiene "los colores del equipo y fácilmente identificable".

Según medios especializados, esta bicicleta, valorada en unos 16.000 euros (18.300 dólares), fue robada en el aparcamiento después de la carrera.

La tercera y última etapa de la prueba catalana femenina llevará el domingo a las corredoras de Mataró a Barcelona (111,4 kilómetros).