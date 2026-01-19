Deportes

Parking Site, te encantará

Este sitio se perfila como el mejor centro de entretenimiento al aire libre de la Ciudad de Panamá

Cortesía | Imagen concepto de como quedaría el Parking Site, ubicado en los terrenos del Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.
ML | Asistentes a un evento.
ML | Mapa de ubicación.
Cortesía | Personas disfrutando de una carrera de caballos.
Cortesía | Panorámica del proyecto Parking Site.
ml | Logo del Parking Site.
ml | Pantalla gigante.
El Parking Site desarrolla un concepto para hacer vibrar de emociones a todos sus visitantes. Ubicado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en un área estratégica del Hipódromo Presidente Remón, a un lado del Estadio Rommel Fernández, abrió a finales de 2023, sobre un área de unos 18 mil metros cuadrados.

Este complejo deportivo, social y gastronómico es ideal para disfrutar de todo tipo de actividades, desde una tarde de carreras hípicas, una visita a una galería de arte o degustar deliciosos platillos.

Más de 30 locales comerciales disponibles, en planta baja de 73 m² y otros en alta y baja con un total de 135 m². Además, contará con un área deportiva, con canchas de fútbol, pádel, estacionamientos para unos 400 autos y otras facilidades. Para contactos llame al 302-0590 o escriba al e-mail: [email protected].

Un escenario perfecto

ml | Un espacio familiar, deporte, música, arte y gastronomía en un solo lugar, con el atractivo de poder de ver muy de cerca la pista del Hipódromo Presidente Remón y por ende, las carreras que se celebran regularmente.

Cerca de la actividad deportiva

ml | Ubicado en los predios del Hipódromo Presidente Remón, sobre la Vía José Agustín Arango, en Juan Díaz, el Parking Site tiene varios accesos en calles aledañas a la Ciudad Deportiva Irving Saladino; una es por el Crown Casino.

