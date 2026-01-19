$!Parking Site, te encantará

El Parking Site desarrolla un concepto para hacer vibrar de emociones a todos sus visitantes. Ubicado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en un área estratégica del Hipódromo Presidente Remón, a un lado del Estadio Rommel Fernández, abrió a finales de 2023, sobre un área de unos 18 mil metros cuadrados.
Este complejo deportivo, social y gastronómico es ideal para disfrutar de todo tipo de actividades, desde una tarde de carreras hípicas, una visita a una galería de arte o degustar deliciosos platillos.
Más de 30 locales comerciales disponibles, en planta baja de 73 m² y otros en alta y baja con un total de 135 m². Además, contará con un área deportiva, con canchas de fútbol, pádel, estacionamientos para unos 400 autos y otras facilidades. Para contactos llame al 302-0590 o escriba al e-mail: [email protected].
Un espacio familiar, deporte, música, arte y gastronomía en un solo lugar, con el atractivo de poder de ver muy de cerca la pista del Hipódromo Presidente Remón y por ende, las carreras que se celebran regularmente.
Ubicado en los predios del Hipódromo Presidente Remón, sobre la Vía José Agustín Arango, en Juan Díaz, el Parking Site tiene varios accesos en calles aledañas a la Ciudad Deportiva Irving Saladino; una es por el Crown Casino.