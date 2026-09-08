Panas pasan un buen momento en la MLB

Los panameños han puesto el listón alto en las últimas semanas de la temporada regular 2026 de las Grandes Ligas (MLB). El Campo Corto de los Yankees de Nueva York, José “Chema” Caballero, se mantiene en el sexto lugar en la lista de líderes de bases robadas, sumando un total de 31.

Uno que se ha llevado los reflectores es el receptor-bateador Leonardo Bernal, quien se estrenó el pasado 1 de septiembre, con los Cardenales de San Luis. Bernal ha dado de hit en cada uno de los encuentros que ha disputado hasta ahora. Su OPS de .907 a lo largo de sus primeras 27 visitas al plato ha ayudado a impulsar la ofensiva de San Luis.

Su compañero y también receptor Iván Herrera también está encendido al bate, con un promedio de .248. Con buen desempeño están Miguel Amaya (Cachorros de Chicago), quien suma 46 hit y cinco vuelacercas; y Edmundo Sosa (Filis de Filadelfia), quien ha anotado 25 carreras y 49 imparables.

En tanto, Leo Jiménez ha perdido protagonismo, a pesar de su versatilidad como jugador de cuadro, y Los Marlins de Miami lo han puesto en la lista de transferibles. El receptor Christian Bethancourt fue puesto en la lista de transferibles por Los Piratas de Pittsburgh.