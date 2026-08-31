$!Panamá Sub-15 se queda con el subcampeonato en torneo internacional disputado en México

La Selección Sub-15 Masculina de fútbol concluyó en la segunda posición el Torneo Internacional disputado entre sábado y lunes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en Ciudad de México. El certamen sirvió de preparación para la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, que se celebrará del 22 al 31 de octubre en Bakú, Azerbaiyán, informó la Federación Panameña de Fútbol.

Bajo la dirección técnica del DT César Aguilar, el conjunto panameño cosechó dos victorias y una derrota. El balance de la competición incluyó un tropiezo 0-3 ante el anfitrión México el 29 de agosto; un triunfo 2-1 sobre el Houston Dynamo de Estados Unidos el 30 de agosto, gracias a un doblete de Ronaldo Jiménez (2’ y 70’); y una victoria 2-1 frente a Perú el 31 de agosto, con anotaciones de José González (30’) y Josué Mena (58’). Todos los compromisos se disputaron en dos tiempos de 40 minutos.

Con estos resultados, la escuadra nacional finalizó la competencia únicamente por detrás de México, mientras que Perú ocupó el tercer lugar y el Houston Dynamo terminó en la cuarta casilla. El cuerpo técnico utilizó a Aldo Naranjo como guardameta titular en los tres encuentros, manteniendo una columna vertebral conformada por Jeliel Núñez, Ángel Padilla, Islan Duncan, Joseph Rivas, Édgar Chavarría y Patrick Murillo.

Durante el partido del domingo frente al Houston Dynamo, la delegación contó con la presencia de Adalberto Carrasquilla, mediocampista de la Selección Mayor Masculina, quien acudió a presenciar el encuentro y aprovechó la ocasión para saludar a los juveniles.