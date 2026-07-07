$!Panamá se hace sentir

Panamá ha dicho presente en los II Juegos Parasuramericanos 2026, en Valledupar, Colombia. El equipo canalero participa en la justa en 6 deportes (paraatletismo, fútbol para ciegos, parapowerlifting, goalball, paranatación y paraciclismo).

Al cierre de esta edición periodística, los canaleros se habían colgado 8 medallas, repartidas en las primeras disciplinas en competir: paraciclismo (3 de bronce) y parapowerlifting (2 de oro, 2 de plata y 1 de bronce).

Los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 reúnen a 1,064 para atletas provenientes de 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Las competencias, en 13 disciplinas deportivas, iniciaron el pasado 2 de julio y culminarán el próximo 15 del mismo mes en Valledupar y la subsede de Codazzi, de cara al ciclo paralímpico de Los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028, en Estados Unidos.