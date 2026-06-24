Panamá se despide del Mundial en medio de la fiesta de Modric

Panamá perdió ante Croacia 1-0 este martes en el Mundial 2026, una derrota que elimina a los canaleros de la máxima cita del fútbol, y permite a los croatas seguir respirando, en el partido 200 de Luka Modric como internacional.

El delantero Ante Budimir rompió el sueño panameño de continuar en Norteamérica con un gol al minuto 54, en partido disputado en el estadio de Toronto (Canadá), donde los croatas aprovecharon las pocas ocasiones que tuvieron, ante un rival que plantó cara y no se echó atrás.

Con este resultado, Inglaterra y Ghana lideran el Grupo L con cuatro puntos, seguidos de Croacia con tres y Panamá sin unidades. En la última jornada, prevista para el sábado, Inglaterra se medirá a Panamá en East Rutherford (Nueva Jersey), mientras Croacia y Ghana definirán su clasificación en Filadelfia.

Panamá, que soñaba con alcanzar por primera vez la fase eliminatoria tras su estreno mundialista en Rusia 2018, quedó eliminada con esta derrota.

Al contrario, Croacia sigue con vida y mantiene opciones de terminar primera de grupo si vence a Ghana y los ingleses no ganan a Panamá, ya sin opciones de clasificación.

- Morir con las botas puestas -

Panamá jugó por momentos de tú a tú a la selección europea, pero no fue suficiente para derrotar a un equipo que brindó la victoria a Modric, que terminó manteado por sus compañeros.

"Hemos jugado bien, hemos muerto con la botas puestas, con nuestra identidad y lo único que puedo decir es que estoy orgulloso de mis jugadores", dijo el técnico panameño, el hispano-danés Thomas Christiansen.

El estratega de Panamá salió sin su estrella Adalberto Carrasquilla, quien no logró recuperarse de una lesión muscular que le ha impedido debutar en este Mundial.

La baja era muy sensible para los panameños porque el volante de los Pumas de México es el encargado de distribuir el juego en el equipo de Christiansen, donde el fútbol de toque no se negocia.

El técnico croata, Zlatko Dalic, introdujo de inicio en el medio al volante del Manchester City Mateo Kovacic, en un intento por darle más solidez al dominio de la pelota junto a Modric.

Panamá soñaba con ver por primera vez a su equipo en la fase de eliminatorias, en un país sin una liga profesional y donde el fútbol ha ido ganando adeptos al béisbol y al boxeo.

Los panameños salieron sin miedo, tutearon a su rival y tuvieron varias aproximaciones al área, principalmente por banda derecha con Cristian Martínez.

El lateral del Besiktas turco, Michael Amir Murillo, puso un nudo en la garganta de los croatas al minuto 39 cuando se deshizo de Josko Gvardiol y se internó en el área, pero otro eterno, Ivan Perisic, se interpuso en su camino.

- Un jugador de leyenda -

En el segundo tiempo, Croacia dio un paso al frente con su juego coral y al minuto 54 Budimir finalizó una asistencia desde la derecha de Josip Stanisic.

Poco después, el portero panameño Orlando Mosquera desbarató un contragolpe croata dirigido por Modric. Al 67, fue Dominik Livakovic quién salvó a los croatas con tres grandes intervenciones ante el asedio rival, que ya no pudo igualar.

"Es muy doloroso, queremos brindarle una alegría al pueblo panameño, tuvimos esa ilusión hasta lo último, pero no se pudo", declaró el defensor panameño Andrés Andrade.

De esta manera, la afición croata podrá seguir disfrutando de Modric, que lleva en la selección desde 2006 y a la que podría decir adiós al final de la competición.

El jugador del AC Milan, de 40 años y cinco mundiales a sus espaldas, lidera un combinado nacional que ha escrito sus páginas más gloriosas en los últimos años, con un subcampeonato en Rusia 2018 y un tercer lugar en Catar 2022.

"Luka Modrić entra en la historia como el mejor jugador croata de todos los tiempos y, sin duda, como uno de los mejores jugadores del mundo", dijo Dalic.

"Me alegra que hayamos ganado y que hayamos podido dedicarle esta victoria a Luka", añadió.

Al término del partido, los croatas lucieron una camiseta conmemorativa, con la imagen de su capitán, la cifra 200 y el mensaje "Legado infinito".