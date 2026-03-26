Panamá recibe el fuego suramericano, camino hacia los IV Juegos de la Juventud

En la ciudad de Rosario, Argentina, sede de los III Juegos Suramericanos de la Juventud en 2022, se llevó a cabo la ceremonia de traspaso del fuego suramericano, este jueves marcando oficialmente el inicio del camino hacia los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

La ceremonia contó con la presencia de la directora general del Comité Organizador Panamá 2026, Anamae Orillac; el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin; el vicepresidente de ODESUR y presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia; así como autoridades del Comité Olímpico Argentino, representantes municipales y provinciales, atletas y miembros de distintas federaciones deportivas.

Durante el evento, se destacó el legado de Rosario 2022, que reunió a más de 2,500 atletas de 15 países y fue reconocido por ODESUR como una de las mejores ediciones en la historia, por su organización, impacto social y formato innovador.

El acto culminó con el encendido de la antorcha de los Juegos Panamá 2026, sellando oficialmente el traspaso del fuego y dando inicio a su viaje hacia el próximo país anfitrión.

La llama suramericana llegará a Panamá el viernes 27 de marzo a las 6:24 a. m., portada por la directora general de los Juegos, Anamae Orillac. A su llegada, será recibida por el director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, y la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young.Posteriormente, la comitiva se trasladará al Aeropuerto Marcos A. Gelabert, donde el presidente de la República, José Raúl Mulino, portará la antorcha encendida en un acto oficial que marcará el inicio del recorrido del fuego en territorio panameño, iniciando en la provincia de Chiriquí.

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se celebrarán del 12 al 25 de abril.