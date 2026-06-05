Panamá realizó su entrenamiento oficial antes del juego ante Bosnia y Herzegovina

La Selección Nacional de Panamá realizó este viernes su entrenamiento oficial en el Energizer Park de St. Louis, escenario donde mañana enfrentará a Bosnia y Herzegovina en su último partido amistoso antes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La práctica inició a las 4:00 p.m. hora local, misma hora de Panamá, y sirvió para ultimar detalles tácticos y físicos de cara al compromiso internacional.

Durante la mañana, el guardameta Orlando Mosquera atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa, en donde destacó que más allá de las características de los rivales que Panamá enfrentará en la Copa Mundial, la intención del equipo es mantener la identidad de juego que ha venido construyendo bajo la dirección de Thomas Christiansen. El guardameta señaló que la selección trabaja sobre una idea muy clara, basada en la posesión y la salida desde el fondo, aunque reconoció que cada partido exige ajustes tácticos específicos. “Tenemos un esquema muy marcado y estamos trabajando en eso. Dependiendo del rival veremos dónde podemos hacerle daño, pero intentaremos jugar como siempre lo hemos venido haciendo”, explicó Mosquera.

Sobre los goles recibidos en los recientes amistosos ante Brasil y República Dominicana, el guardameta aseguró que el grupo toma nota de los errores cometidos, pero considera que estos partidos forman parte del proceso de preparación rumbo al Mundial. El arquero señaló que enfrentar selecciones de alto nivel obliga al equipo a asumir riesgos y corregir detalles para llegar mejor preparado a la cita mundialista. Además, resaltó que la clave para competir en la Copa del Mundo estará en el trabajo colectivo y el sacrificio. “Nuestra clave siempre será el esfuerzo, el compromiso y dar el máximo dentro del campo para sacar resultados”, manifestó.

Panamá se prepara ahora para disputar un encuentro que promete un gran ambiente en las gradas, tomando en cuenta la numerosa comunidad bosnia residente en St. Louis y que el Energizer Park presentará un lleno total para el compromiso de este viernes.