Panamá, primer clasificado al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf

Panamá se convirtió en el primer clasificado para el Final Four de Liga de Naciones de Concacaf, instancia que disputará por cuarta vez consecutiva tras eliminar con autoridad y buen juego a Curazao este domingo en cuartos de final.

Con goles de José Fajardo a los 45 y 51 minutos, los dirigidos por el hispano danés Thomas Christiansen derrotaron a los caribeños en el estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá.

Ambos elencos habían igualado 0-0 el jueves en la ida en Willemstad, capital de Curazao.

Con la victoria del domingo, Panamá también logró la clasificación para la Copa Oro de la Concacaf.

Los canaleros disputarán, entre el 25 y el 28 de marzo en el SoFi Stadium, en Inglewood, Los Ángeles, sus cuartas semifinales al hilo del torneo regional, un hito para un país donde el fútbol no era el principal deporte hasta hace unos años.

En la anterior edición, en 2025, Panamá perdió la final ante México.

"Me gustaría volver a la final porque eso significa la posibilidad de ganarla. En el fútbol no se sabe lo que pasa y algunas veces aunque no seas el favorito puedes dar la sorpresa", dijo Christiansen.

- Fajardo, héroe desde el banco -

Panamá fue superior este domingo a Curazao, al que obligó a encerrarse a base de velocidad, presión alta y continuas combinaciones.

Los pupilos de Christiansen impusieron su juego con los volantes Adalberto Carrasquilla y Cristian Martínez y las constantes subidas por banda de Michael Murillo y Jorge Gutiérrez.

El delantero del Botafogo, y nuevo ídolo de la afición local, Kadir Barría fue de la partida, pero salió lesionado a los 35 minutos, siendo reemplazado por José Fajardo, que se convirtió en el héroe del encuentro.

Suyos fueron ambos goles: primero al rematar de cabeza al minuto 45 un centro desde la derecha de Murillo y pillar descolocado al arquero y al inicio del segundo tiempo tras una galopada desde el medio campo y batir al portero rival.

Los locales no dieron mayores opciones a Curazao, que terminó con un jugador menos por la expulsión de Nigel Thomas a los 82 minutos.

"Hay que felicitar al equipo por estos dos partidos (...) era una eliminatoria importantísima para clasificar a dos torneos importantes en la región", indicó Christiansen.

- Seguir creciendo -

Panamá, donde el fútbol ya compite en popularidad con el béisbol y el boxeo, fue subcampeona en la última edición de la Liga de Naciones de la Concacaf, en 2025.

Además, fue la única escuadra centroamericana presente en el Mundial de Norteamérica 2026, donde perdió sus tres partidos de la primera ronda.

El combinado canalero sólo ha ganado una Copa Centroamericana (2009) y disputó dos finales de la Copa Oro (2005, 2013) y una de la Liga de Naciones (2025), pero sus aficionados sueñan con poder ganar un torneo regional o superar la primera ronda de un Mundial.

Christiansen ha logrado imprimir el juego de toque que heredó de su época de jugador del FC Barcelona, donde coincidió en la década de 1990 con la leyenda neerlandesa Johan Cruyff y con el hoy entrenador español Pep Guardiola.

"El objetivo nuestro es crecer", aseguró el entrenador europeo.

"Vamos a ir con todo" al Final Four "para ver si se puede conseguir" el título, afirmó.