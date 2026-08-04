Panamá presenta sus nuevos uniformes para el Mundial de Flag Football en Alemania

Las selecciones masculina y femenina de Flag Football de Panamá ya tienen su nueva indumentaria para el Mundial que inicia el 13 de agosto en Düsseldorf, Alemania. La Asociación de Football Americano de Panamá, AFFP, presentó este martes 4 de agosto los uniformes marca Under Armour que usarán ambos equipos: rojo para local y blanco para visitante.

En una pasarela con los jugadores y jugadoras, la AFFP mostró la nueva piel con la que Panamá. “Ahora es este nuestro mundial, es nuestro momento y vamos por esa clasificación a los juegos olímpicos”, afirmó Luis Navas, presidente de la AFFP.

María Elena Barría, de Under Armour, destacó que la indumentaria “representa más que una armadura, es la confianza que tenemos para con nuestros atletas”.

Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá, les recordó a los atletas que tienen “la oportunidad de pelear por ese cupo olímpico” y que “lo que van a vivir es historia pura”. Se prevé que ambas selecciones viajen este viernes rumbo a Alemania, con escala en Turquía, para debutar el 13 de agosto en el Mundial.