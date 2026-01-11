Panamá Oeste se mantiene en la cima del Béisbol Juvenil 2026 tras siete jornadas

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, continúa su desarrollo este domingo 11 de enero, luego de completarse la séptima fecha del calendario regular, en la cual el equipo de Panamá Oeste se mantiene invicto y lidera la tabla general entre los 12 equipos.

Resultados del sábado 10 de enero – Béisbol Juvenil 2026

Bocas del Toro 2 vs Darién 12

Panamá Metro 4 vs Herrera 5

Chiriquí 4 vs Panamá Este 5

Los Santos 1 vs Panamá Oeste 11

Chiriquí Occidente 1 vs Colón 0

Coclé 10 vs Veraguas 2

Tabla de posiciones

Panamá Oeste 7 - 0

Coclé 5-2

Panamá Este 5-2

Chiriquí Occidente 5-2

Chiriquí 4-2

Panamá Metro 3-4

Darién 3-4

Bocas del Toro 3-4

Herrera 2-4

Los Santos 2-5

Veraguas 1-6

Colón 1-6

Partidos para hoy domingo 11 de enero – sexta jornada

7: 00 p.m. Bocas del Toro vs Colón, estadio Justino Salinas

5:00 pm, Chiriquí vs Darién, Metetí

7:00 pm, Veraguas vs Panamá Metro, Juan Demóstenes Arosemena

7:00 pm Herrera vs Panamá Oeste, estadio Mariano Rivera

7:00 pm Occidente vs Panamá Este, José De La Luz Thompson

7:00 pm Los Santos vs Coclé, estadio Remón Cantera.