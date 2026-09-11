Panamá marcando un buen paso en los Juegos de Codicader

REDACCIÓN | La delegación deportiva estudiantil de Panamá sigue dando de que hablar en los juegos deportivos estudiantiles centroamericanos de CODICADER Honduras 2026, conquistando importantes medallas de oro, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.

Destacan las doradas en gimnasia, taekwondo, boxeo, levantamiento de pesas, taekwondo, Judo y baloncesto.

Al cierre de esta edición periodística, panamá se mantenía en la cuarta posición del medallero, de siete países en competencia, al sumar 65 medallas (19 de oro, 17 de plata y 29 de bronce).

Guatemala se ubicaba en el primer lugar. La cita, para estudiantes de entre 15 y 17 años en Tegucigalpa, arrancó el pasado 5 de septiembre y finaliza el 13 de septiembre.