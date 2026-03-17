Panamá, listo para el reto del Panamericano de Ruta

REDACCIÓN | El Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026 arranca hoy, desde las 8:00 a.m., con una Contrarreloj individual en las categorías Damas Juvenil, Hombres Juvenil y Damas Élite.

El certamen reúne a los mejores ciclistas del continente, incluido Panamá, del 17 al 22 de marzo en la capital del departamento de Córdoba, Montería, en Colombia.

La delegación panameña, que participará en las categorías de Élite, Sub-23 y Júnior, combina la experiencia en el pelotón europeo con el empuje de jóvenes prospectos juventud.

En la rama de Élite, Panamá será representada por los ciclistas Franklin Archibold, Carlos Samudio, Christofer Jurado, Bolívar Espinos, Bredio Ruiz y Roberto González.

Entre los 350 corredores inscritos aparecen importantes figuras del ciclismo panamericano, que buscan sumar puntos para el ranking internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI).