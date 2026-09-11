Panamá despide a Ismael Laguna, una de sus grandes leyendas del boxeo

El boxeo panameño despidió este viernes a una de sus grandes figuras. Familiares, amigos y personalidades del país asistieron a las honras fúnebres de Ismael Laguna, quien falleció el pasado 8 de septiembre a los 83 años.

La misa de cuerpo presente se realizó durante la mañana de este 11 de septiembre en la Parroquia Santísima Trinidad, en Betania, donde se reunieron quienes llegaron para dar el último adiós al excampeón mundial panameño.

Entre los asistentes estuvo Roberto “Manos de Piedra” Durán, quien recordó la admiración que sentía por Laguna desde su infancia y la influencia que tuvo en su propia carrera.

“Fue uno de los primeros campeones mundiales que tuvo Panamá. Me acuerdo cuando peleó en el Juan Demóstenes Arosemena, yo tenía 10 años, cuidaba carros afuera”, recordó Durán.

Para Durán, conocido mundialmente como “Manos de Piedra”, Laguna fue más que una figura del boxeo nacional: fue uno de los referentes que lo inspiraron a incursionar en este deporte.

Laguna, conocido como “El Tigre de Santa Isabel”, fue dos veces campeón mundial y es considerado una de las grandes leyendas del boxeo panameño.

Tras la ceremonia religiosa, familiares, amigos y figuras del deporte acompañaron el último adiós al exboxeador, quien falleció en un hospital de la capital.