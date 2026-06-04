Panamá debutará ante Puerto Rico en el Mundial de Béisbol U23 de Nicaragua

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que la selección de Panamá abrirá su participación en el Campeonato Mundial de Béisbol U23 el próximo 6 de noviembre enfrentando a Puerto Rico, en un encuentro programado para las 2:00 p.m. en el estadio Soberanía de Managua, Nicaragua.

La información fue divulgada por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés), organizadora del torneo.

Se detalló que Panamá competirá en el Grupo A del campeonato, que tendrá como sede principal el estadio Soberanía de la capital nicaragüense. En esta fase enfrentará a las selecciones de Puerto Rico, República Checa, Taiwán, Nicaragua y Australia.

El calendario del equipo panameño continuará el 7 de noviembre con un partido ante República Checa a las 10:30 a.m. Posteriormente, el 8 de noviembre se medirá a Taiwán desde las 2:30 p.m.

La ronda regular seguirá el 9 de noviembre con el duelo ante el anfitrión Nicaragua, programado para las 6:30 p.m., mientras que el cierre de la fase de grupos será el 10 de noviembre frente a Australia a las 6:00 p.m.

De acuerdo con el calendario oficial, la Súper Ronda del torneo comenzará el 12 de noviembre con la participación de los equipos que logren avanzar desde la fase de grupos