Panamá contará con dos equipos en dos eventos de béisbol internacional durante febrero

La Liga Profesional de Béisbol de Panamá, conocida como PROBEIS, anunció la participación de dos equipos panameños a dos importantes compromisos en el mes de febrero: la Serie del Caribe 2026, que se celebrará en Guadalajara, México, con los Federales de Chiriquí y la Serie de las Américas, a disputarse en Venezuela con las Águilas Metropolitanas.

Panamá regresará a la Serie del Caribe tras su ausencia en la edición 2025. El equipo estará dirigido por José Mayorga, actual técnico de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol, quien asumirá el reto de liderar al grupo en este torneo regional, en el que ya, tiene mucha experiencia.

La Serie del Caribe se desarrollará del 1 al 7 de febrero, y como parte de su preparación, los panameños iniciarán entrenamientos desde mañana en el estadio nacional Rod Carew, a partir de las 9:00 a.m. El debut de Panamá será ante la selección anfitriona, México, el 2 de febrero, en un atractivo duelo programado para las 8:00 de la noche.

De manera paralela, el béisbol panameño también dirá presente en la Serie de las Américas, donde las Águilas viajarán a suelo venezolano con el objetivo de defender el título, bajo el mando del exgrandes Ligas Rubén Rivera.

El torneo se llevará a cabo del 6 al 13 de febrero y contará con la participación de Nicaragua, Colombia, Argentina, Cuba, Curazao, Venezuela y Panamá, consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario invernal en la región.

Las Águilas se prepararán a partir del 21 de febrero en la academia Mariano Rivera de La Chorrera, desde las 9 de la mañana. Debutarán el 5 de febrero ante Venezuela a las 6 de la tarde.