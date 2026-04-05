$!Panamá conquista medalla de plata en la Copa del Mundo de Gimnasia en Egipto

La gimnasia panameña volvió a brillar en el escenario internacional luego de que el Comité Olímpico de Panamá confirmara que Hillary Heron se alzó con la medalla de plata en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística por Aparatos, celebrada en El Cairo, Egipto.

La atleta canalera logró subir al podio en la exigente final de la prueba de salto, consolidándose como una de las figuras más importantes del deporte nacional en este 2026.

Heron obtuvo un puntaje total de 13.499 tras ejecutar dos saltos calificados como impresionantes por los jueces, quedando a muy poca distancia del primer lugar. La presea de oro fue para la española Laia Font, quien lideró la competencia con una marca de 13.533, mientras que el tercer puesto y la medalla de bronce correspondieron a la representante de China, Linmin Yu, con una puntuación de 13.349.

Este nuevo logro de Hillary Heron no solo representa un orgullo para el país, sino que reafirma su excelente nivel competitivo frente a las mejores potencias del mundo en esta disciplina.