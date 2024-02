Panamá con opciones de llegar a la final de la Serie de Caribe

Y. Ortíz | Hoy, 8 de febrero, se disputarán los dos primeros juegos de la semifinal de la serie del Caribe que se celebra por primera vez en un estadio de la Grandes Ligas de los Estados Unidos, LoanDepot Park, casa de los Miami Marlins. Para los analistas deportivos, Panamá tiene posibilidades de llegar a la final.

“Panamá no llegó a la Serie del Caribe como favorito y en mi opinión, todavía no lo es. Ahora en semifinales, debe simplemente jugar igual que contra Puerto Rico y México por ejemplo, donde supieron aguantar y hasta remontar con bateo oportuno. Creo que Los Federales de Chiriquí tienen todo para llegar a la final y porque no, salir campeones”, manifestó el periodista deportivo Santos Cano.

Por su parte, el analista deportivo José Lemo Jiménez afirma que no será fácil, pero Panamá tiene las herramientas para avanzar a la final. “Creo que puede avanzar a la final con el picheo que va a estar descansado para la semifinal, fácil no va a ser, no obstante, las herramientas la tiene”.