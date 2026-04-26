Panamá clausura los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, participó en la clausura de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, en representación del presidente José Raúl Mulino.

El acto se realizó en la Arena Roberto Durán, donde, tras el canto del himno, “el evento... inició con el ingreso de los abanderados de las 15 delegaciones”, que participaron en las competencias durante los 14 días de actividades deportivas en el país.

Durante la ceremonia, Anamae Orillac, del comité organizador, destacó que “el apoyo del Presidente José Raúl Mulino... hizo posible esta actividad”, al referirse a la realización del evento.

En la clausura también estuvieron presentes la ministra de Educación, Lucy Molinar; el director general de Pandeportes, Miguel Ordoñez; el vicepresidente de la ODESUR, Mario Moccia; la presidenta del Comité Olímpico de Panamá y miembro del COI, Damaris Young; así como atletas y voluntarios vinculados al desarrollo del evento.

La ceremonia marcó el cierre de 14 días de competencias que reunieron a delegaciones de 15 países en distintas disciplinas deportivas.