Panamá, candidata para ser sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

La Ciudad de Panamá es oficialmente una de las tres candidatas para albergar los III Juegos Panamericanos Junior 2029.

Así lo informó, este 13 de julio, Panam Sports (Organización Deportiva Panamericana), y lo confirmó el Comité Olímpico de Panamá (COP). “¡Guatemala, Argentina y Panamá van por todo!”, publicó el COP en sus plataformas digitales al informar sobre las candidaturas oficiales.

En una nota de prensa, Panam Sports anunció que Ciudad de Guatemala, Rosario, Argentina y Ciudad de Panamá son las tres metrópolis candidatas para “la máxima cita juvenil del continente el 2029”. Además, esta organización recalcó que la elección de la sede se hará durante su LXIV Asamblea General, que celebrará en Lima, Perú, los días 27 y 28 de agosto del presente año.

En el proceso de elección, el Comité Olímpico Argentino, el Comité Olímpico Guatemalteco y el COP cumplieron con todos los requisitos solicitados por Panam Sports, que incluía entre otras cosas, la presentación de un dossier y el presupuesto operativo estimado. Tras esta oficialización, Panam Sports señaló que se integrará una Comisión de Evaluación la cual procederá a la revisión de los dossiers presentados y se harán las visitas técnicas respectivas a cada una de las ciudades.

*Fuente: www.panamsports.org