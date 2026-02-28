Palou y O'Ward, dos caras conocidas que aspiran a lo más alto en la Serie IndyCar

Una nueva temporada de la Serie IndyCar arrancará este domingo con el español Alex Palou aspirando a retener el trono, en un año en el que las primeras semanas cobran un valor fundamental previo a las 500 millas de Indianápolis.

Palou, de 28 años y cuatro veces campeón de la Serie IndyCar, viene de una temporada estelar en la que logró ocho triunfos, quedando a dos del récord de A.J. Foyt (1964) y Al Unser (1970).

"Estoy muy emocionado, nos hemos preparado durante las vacaciones", dijo el 17 veces campeón Alex Palou. "Es emocionante todo lo que hicimos en el 2025 y esto es lo que nos gusta, competir".

"Estoy contento con los entrenamientos y con todo lo que hemos mejorado con respecto al año pasado", añadió.

La composición del calendario para las primeras semanas incluye los circuitos de San Petersburgo (Florida), Avondale (Arizona), Arlington (Texas) y Birmingham (Alabama) en marzo, mientras que abril cuenta con visitas a Long Beach (California) y el anticipo a las 500 millas en el Sonsio Grand Prix.

Este tramo de la temporada, agregado al resultado en la edición 110 de las 500 millas de Indianápolis, podrían empezar a definir los verdaderos candidatos al título.

"Tenemos que empezar de cero, no significa nada que fuimos muy buenos el año pasado, estamos listos, sabemos que tenemos mucho trabajo por delante pero también todos los recursos", comentó Palou.

-O'Ward, a dar el golpe-

El estadounidense Colton Herta, figura destacada y nueve veces campeón en la Serie IndyCar, abandona la competencia para asumir un nuevo reto en la Fórmula 2 que tiene como objetivo ganarse un puesto en el máximo circuito, la Fórmula 1.

Caso contrario al del mexicano Patricio "Pato" O'Ward, quien se consolidó como una figura emergente en el 2025 terminando en el segundo lugar de la tabla general y coronándose en Iowa y Toronto.

O'Ward, de 26 años y nacido en Monterrey, deberá reafirmarse como uno de los candidatos e imponerse sobre el Team Penske para luego aspirar a destronar a Palou y Chip Ganassi Racing.

"Tuvimos un año muy bueno en 2025, pero la pretemporada se ha centrado en prepararnos para dar el siguiente paso", comentó O'Ward.

-¿La IndyCar en México?-

Siendo la cara de la Serie IndyCar en México, O'Ward es un abanderado de la lucha por llevar de regreso la competencia a suelo mexicano, un evento que ocurriría en el 2027 pero que se deberá definir este año.

"Es una combinación de todas las partes involucradas", comentó Pato en entrevista con el periodista David Land.

"IndyCar quería que sucediera el año pasado, pero no confío en que todas las partes realmente quieren que suceda", dijo.

El veterano Will Power se perfila como otro de los grandes contendientes tras su movimiento al equipo Andretti, mientras que el joven Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón de Fórmula 1, Michael Schumacher, buscará revitalizar su carrera en IndyCar.

Phoenix regresa a la parrilla de IndyCar por primera vez desde el 2018, Iowa y Thermal (California) no continuarán.

El cierre de la temporada será en el Gran Premio de Monterey (California) el 6 de septiembre.