Olympiakos-Real Madrid, una final de Euroliga entre revancha y maldición

Nunca el primer clasificado de la temporada regular ha sido luego campeón de la Euroliga de básquet, pero el Olympiakos griego intentará acabar con esa maldición ante el Real Madrid, el domingo en una final en Atenas (18h00 GMT) a la que los españoles llegan mermados por las bajas.

Hace tres años en Kaunas (Lituania), el club de El Pireo quedó devastado al perder por una canasta a falta de tres segundos de Sergio Llull (79-78), en un nuevo episodio de una historia de amor algo convulsa entre el equipo griego y la principal competición del básquet europeo.

A pesar de su estatus en este deporte y sus inversiones, el Olympiakos lleva desde 2013 sin ser campeón de Europa, precisamente superando al Real Madrid en el duelo decisivo.

Logró tres títulos en su historia, una cantidad que contrasta con los once que lleva el Real Madrid, el equipo que lidera el palmarés.

El año pasado, el Olympiakos había sido también el líder de la temporada regular, pero cayó entonces en semifinales ante el Mónaco.

El formato de la Euroliga con un grupo único a modo de temporada regular se instauró en 2016 y desde entonces el equipo que terminó primero nunca acabó después llevándose el torneo.

Pero esta ocasión hay numerosos motivos para pensar que la historia puede cambiarse.

Para empezar, el Olympiakos parece muy sólido y lo demostró el viernes derrotando con autoridad al Fenerbahçe turco (79-61), el defensor del título.

Además, el conjunto heleno jugará en su país, en Atenas, aunque en el OAKA, la cancha de su gran rival Panathinaikos.

Pero sobre todo su favoritismo parece más claro ante el estado de la enfermería del Real Madrid. El viernes fue cambiado por lesión el ala-pívot Usman Garuba, durante la semifinal ganada 105-90 al Valencia, y si se confirma su ausencia se sumaría a la de los pivots Walter Tavares y Alex Len.

- Deuda pendiente para Scariolo -

El viernes, el entrenador de los merengues, Sergio Scariolo, dio por segura la baja, aunque matizó un poco su estimación el sábado: "Somos poco optimistas", sin cerrar la puerta al 100%.

El entrenador del Olympiakos, Georgios Bartzokas, no se confía a pesar de esas bajas del rival: "En el básquet nunca sabes cuál será el factor determinante. Estoy seguro de que Sergio va a hacer ajustes".

"No esperamos un partido fácil. No esperéis de mí que os diga que somos favoritos", añadió el técnico griego, que conoce demasiado bien la experiencia colectiva del Real Madrid y de Scariolo.

El técnico italiano, que al frente de España llegó a ganar un Mundial y cuatro ediciones del Eurobasket, nunca ha conquistado sin embargo la Euroliga y no quiere llegar como "víctima" al partido del domingo.

"Ese no es el ADN del Real Madrid, ni el mío", sentenció.