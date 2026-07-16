Olimpiadas Especiales Panamá celebra 40 años promoviendo la inclusión a través del deporte

Olimpiadas Especiales Panamá conmemora 40 años de trabajo ininterrumpido en favor de la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, utilizando el deporte como una herramienta para fortalecer habilidades, autonomía y participación social.

Durante estas cuatro décadas, la organización ha brindado entrenamientos deportivos y competencias atléticas de tipo olímpico durante todo el año a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, impactando la vida de miles de personas en Panamá.

Como parte de la celebración, se realizó un evento conmemorativo que reunió a atletas, familiares, voluntarios, miembros de la Junta Directiva, patrocinadores y aliados corporativos, en reconocimiento al respaldo brindado a lo largo de la trayectoria de la organización.

“Celebramos 40 años demostrando que la inclusión transforma vidas y que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. En estas cuatro décadas hemos construido una organización que hoy cuenta con más de 1,800 atletas a nivel nacional”, expresó María Eugenia de la Guardia, presidenta de la Junta Directiva de Olimpiadas Especiales Panamá.

La organización destacó que, en sus 40 años de historia, más de mil atletas han representado a Panamá en competencias internacionales, incluyendo Juegos Mundiales de Verano, Juegos Mundiales de Invierno, Juegos Latinoamericanos, Juegos Centroamericanos y eventos internacionales por disciplina, logrando importantes resultados deportivos.

Actualmente, Olimpiadas Especiales Panamá cuenta con más de 1,800 atletas a nivel nacional, 150 entrenadores, más de 1,000 voluntarios, nueve subprogramas, 11 disciplinas competitivas y dos disciplinas demostrativas.

Para 2026, la organización continuará desarrollando actividades como los Juegos Locales de Subprogramas y los Juegos Nacionales, además de su preparación para los Juegos Mundiales de Verano Santiago 2027, que se celebrarán en Chile.

Asimismo, seguirá impulsando programas como Atletas Jóvenes, enfocado en niños y futuras promesas deportivas; Atletas Líderes, que fomenta el liderazgo y participación de los atletas; además de las Ferias de Salud y el Foro de Familias, iniciativas orientadas al bienestar integral de los atletas y sus familias.