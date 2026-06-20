Ogura aplasta su propio récord en Brno para hacerse con la pole

El piloto japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) aplastó este sábado el récord del circuito de Brno que él mismo había establecido el viernes para hacerse con la pole position del Gran Premio de MotoGP de República Checa.

Ogura, de 25 años, mejoró por seis décimas de segundo el tiempo que marcó el viernes durante los entrenamientos libres y logró así la primera pole position de su carrera en MotoGP.

"La vuelta fue muy buena, para ser sincero no esperaba ir tan rápido", declaró Ogura tras la clasificación.

"Veremos esta tarde (en la carrera esprint) y mañana (domingo, en el GP), será una carrera larga", añadió.

El italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) terminó segundo, a más de dos décimas de segundo del japonés. El también italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) completó la primera línea de la parrilla.

El líder del campeonato Marco Bezzecchi (Aprilia) terminó cuarto, mientras que el vigente campeón del mundo Marc Márquez (Ducati) fue quinto, tras completar una única vuelta en la clasificación.

El brasileño Diogo Moreira (Honda-LCR), que viene de lograr su mejor posición en la élite tras su sexto puesto en Hungría a principios de junio, saldrá desde la sexta posición, con una buena oportunidad para seguir progresando en su primera temporada en MotoGP.

Antes de que los puntos comiencen a repartirse en la carrera esprint, Bezzecchi domina el campeonato con 180 puntos, con cuatro victorias en los ocho GP disputados de los 22 del calendario.

Su compañero en Aprilia, Jorge Martín, es segundo con 160 unidades. El español arrancará desde la 10ª posición.