Oficializan a participantes de clasificatorio de ajedrez

ML | FIDE America (Confederación de ajedrez de América) anunció la lista de jugadores registrados oficialmente para el Torneo Clasificatorio Híbrido para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El evento se jugará en formato híbrido, de acuerdo con el reglamento de ajedrez online de la FIDE, a 11 rondas por el sistema Suizo, con partidas a 10 minutos, más 10 segundos de incremento desde la primera jugada, y determinará las eliminatorias para Santo Domingo 2026.

Se celebrará el 17 y 18 de enero, con más de 20 países convocados. Cada país participante podía registrar a 2 jugadores para la rama masculina y 2 a la femenina. El certamen otorgará 15 plazas en cada género a esta cita deportiva regional.

En el caso de Panamá, Jorge Baúles y Orlando León, además de Ashley Castillo y Alessia Avendano, fueron los inscritos. Por su parte, desde finales de diciembre pasado, el ajedrecista André Méndez, aseguraba cumplir con los criterios para ser considerado a participar en este Torneo Clasificatorio, pero no obtuvo respuesta por parte de la Federación Panameña de Ajedrez.