Oeste es el nuevo monarca del béisbol nacional U23

ML | El equipo de Panamá Oeste conquistó el título de campeón nacional de béisbol u23 al superar a Chiriquí Occidente por 12 carreras a 9 en el quinto juego de la serie final del torneo celebrado el pasado 8 de septiemrbe en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Gracias un cuadrangular por el jardín derecho, que generó tres carreras, de Michael Worthington, se quebró un empate 9-9 en la parte alta del décimo episodio. Es la primera corona del equipo de los vaqueros, que combinó a peloteros de Panamá Oeste y Panamá Este.

Cabe recordar que Panamá disputará el Campeonato Mundial de Béisbol U23, programado del 6 al 15 de noviembre, próximo en Nicaragua y este campeonato servirá para definir a la futura selección canalera que competirá en primera instancia dentro del Grupo A, junto a los equipos de Taiwán, Puerto rico, Australia, República Checa y Nicaragua.