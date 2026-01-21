Numerosas candidatas para evitar un título de Sabalenka en Melbourne

Victoriosa 6-3 y 6-1 este miércoles contra la china Bai Zhuoxuan (702ª), la N.1 del mundo Aryna Sabalenka es más favorita que nunca para el título en el Abierto de Australia.

Un ejército de aspirantes espera al acecho, eso sí, el menor paso en falso de la bielorrusa.

. Las estadounidenses en forma

Entre las doce tenistas estadounidenses clasificadas a segunda ronda, cuatro de ellas, que figuran en el top 10 de la WTA, aspiran a levantar el trofeo: Coco Gauff (3ª), Amanda Anisimova (4ª), Jessica Pegula (6ª) y la vigente campeona Madison Keys (9ª).

Esta última pasó apuros ante la ucraniana Oleksandra Oliynykova (92ª) pero logró salir del atolladero. Opuesta en segunda ronda a su compatriota Ashlyn Krueger (62ª), Keys podría citarse para un pulso en octavos de final con Pegula.

Pegula arrancó en Melbourne con una victoria contundente contra la rusa Anastasia Zakharova (105ª) pero podría tener que enfrentarse en tercera ronda con la española Paula Badosa (26ª), semifinalista el año pasado en el Melbourne Park.

Finalista de Wimbledon y del US Open en 2025, Anisimova (4ª) dominó 6-3, 6-2 a la suiza Simona Waltert (87ª) en primera ronda y tiene por delante un camino más despejado. "Si llego lejos en el cuadro, la experiencia de las dos finales de Grand Slam perdidas la temporada pasada me ayudará seguramente", sentenció Anisimova (24 años).

Y Coco Gauff (3ª), ganadora del US Open en 2023 y de Roland Garros en 2025, sólo ha cedido nueve juegos en las dos primeras rondas en Australia.

. La amenaza del Este

La kazaja Elena Rybakina (5ª) mantiene la inercia ganadora del final de la temporada pasada, concluida por el título en el Masters WTA: oculta por su tímido rictus aparece una tenista extremadamente competitiva que despachó a la eslovena Kaja Juvan (100ª) 6-4, 6-3 en 1 hora y 12 minutos.

"El primer partido siempre es difícil pero estoy contenta por mi servicio. Espero jugar aún mejor el próximo partido", deseó la jugadora cuyo potente servicio le valió para conquistar Wimbledon en 2022.

La joven rusa Mirra Andreeva (N.7 del mundo con 18 años), que llegó a semifinales en Roland Garros en 2024, tuvo que batallar tres sets ante la croata Donna Vekic (72ª), pero metió una marcha más el miércoles en segunda ronda contra la griega Maria Sakkari (53ª), a la que derrotó 6-0, 6-4.

La rusa podría cruzarse en el camino de Gauff en cuartos de final.

Entre las favoritas, la N.2 del mundo Iga Swiatek es la que superó con más dificultades la primera ronda, aunque terminó imponiéndose a la china Yuan Yue (130ª) 7-6 (7/5), 6-3 en dis horas.

Seis veces campeona de Grand Slam,la polaca busca a sus 24 años el único 'Grande' que no figura en sus vitrinas.

Su supera la segunda ronda ante Marie Bouzkova (44ª), podría enfrentarse después a la rusa Anna Kalinskaya (33ª) en 3ª ronda, a la nipona Naomi Osaka (17º) en octavos y a Rybakina en cuartos.

Preguntada sobre ese camino escarpado hacia un primer título en Melbourne, Swiatek aseguró el viernes que no mira el cuadro, después de un discreto inicio de temporada con derrotas en la United Cup ante Coco Gauff y Belinda Bencic.