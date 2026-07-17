Nueve canoístas cubanos desertan tras una competencia en Canadá

Nueve miembros de una delegación cubana de doce canoístas desertaron durante un viaje a Canadá, según conoció la AFP el jueves por medio de una fuente cercana al caso.Los deportistas participaban en la tercera Copa del Mundo y en el Campeonato panamericano de canoísmo de velocidad y paracanoísmo, organizados del 9 al 16 de julio en Montreal.Ni el Instituto Nacional de Deportes (INDER) ni la Federación Cubana de Canoa han reaccionado oficialmente.La deserción de deportistas cubanos durante eventos internacionales es frecuente.Cuba, sometida a un bloqueo petrolero estadounidense desde hace más de cinco meses, atraviesa una crisis económica, energética y social muy grave.A la escasez de combustibles, alimentos y medicamentos se suman los incesantes cortes de electricidad que desorganizan la actividad económica y los servicios básicos.El deporte de alto rendimiento cubano sufrió numerosas deserciones entre 2021 y 2023, cuando una ola migratoria sin precedentes sacudió la isla.En octubre de 2021, la selección cubana de béisbol sub-23 regresó a Cuba con solo la mitad de su plantilla. Doce de los 24 deportistas habían desertado.