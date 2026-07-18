Nueva Zelanda gana a Irlanda y Francia cumple con creces contra Japón

Nueva Zelanda cerró su primera mitad del Campeonato de Naciones con una contundente victoria contra Irlanda 40-21 el sábado en Auckland, mientras que Francia aplastó a Japón 42-15 en Tokio.

No hubo resistencia en el Eden Park, donde los All Blacks llevan 32 años invictos: tras quince minutos llegó el primer try de los locales, anotado por Patrick Tuipulotu.

Demasiados errores por parte del XV del Trébol sepultaron sus posibilidades, si bien llegaron a aprovechar una superioridad numérica para acercarse en el marcador 14-7... antes de que los locales dejaran el partido visto para sentencia en la primera mitad (28-7), con un último try de Asafo Auma previo al descanso (39').

El segundo tiempo fue dominado por los All Blacks, que siempre mantuvieron al menos 14 puntos de ventaja y pese a los dos tries anotados por Irlanda por Joe McCarthy (44') y Hugo Keenan (63'), Nueva Zelanda respondió con Damien McKenzie (56') y Anton Lienert-Brown (78').

Nueva Zelanda sumó así un tercer triunfo con bonificación en otros tantos partidos con su nuevo entrenador Dave Rennie.

En Tokio, Francia pasó por encima de los Brave Blossoms japoneses con seis tries, si bien los asiáticos nunca se rindieron.

Gracias al resultado, los Bleus cierran la gira del Campeonato de Naciones en el hemisferio sur con un balance de dos victorias contra Australia y Japón y una única derrota contra Nueva Zelanda.

La jornada dejó otro resultado abultado en el duelo entre Australia e Italia. Los Wallabies, ante su público en Perth, dominaron al combinado europeo 57-10.

En la despedida del seleccionador Joe Schmidt, Australia se fue a la pausa con un parcial de 38-5 y remató la faena en la segunda mitad, ante unos italianos desprovistos en el banquillo del seleccionador Gonzalo Quesada, sancionado dos partidos por críticas a un árbitro.

La segunda mitad de este nuevo torneo se disputará en Europa en noviembre.