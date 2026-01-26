Nuestro Esports rumbo a Santo Domingo 2026

Los ‘gamers’ panameños tendrán la oportunidad de representar al país en la clasificatoria de los Esports a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC), que se celebrarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

El pasado 17 de enero, la Asociación Panameña de Esports (FEPAES) realizó los Clasificatorios Nacionales, en tres categorías individuales de videojuegos: Street Fighter, Efootball, Just Dance (femenino).

Mientras que para League of Legends (LOL), será el equipo ganador de la medalla de oro en los Centroamericanos Guatemala 2025, el que está designado para competir por Panamá en busca del cupo a los JCC 2026.

“[en los Nacionales] Hemos sacado a nuestros mejores representantes para que puedan participar en los clasificatorios virtuales contra los jugadores de los demás países. Pues no tenemos los boletos directos a Santo Domingo, sino que tenemos que ir a una eliminatoria. Después de esta, saldrían los mejores ocho países, en cada categoría de videojuegos, para viajar a República Dominicana, a excepción de LOL, donde avanzan los mejores seis, a competir por las medallas en estos juegos regionales”, indicó Alexandra Rangel, vicepresidente de FEPAES.

“Estamos a la espera de la información oficial para conocer las fechas de los clasificatorios virtuales”, agregó.