Norris y Sainz dominan los libres en Hungría con Verstappen al acecho

La primera jornada del Gran Premio de Hungría, que marca el inicio de la segunda mitad de la temporada de Fórmula 1, confirmó este viernes que la lucha por la victoria se presenta abierta entre las escuderías más competitivas.

El español Carlos Sainz Jr (Ferrari) fue el más rápido en la primera sesión del día, mientras que el británico Lando Norris (McLaren) siguió su ejemplo en la segunda. Ese último logró el mejor crono del día.

El punto común de ambas sesiones de los libres fue que en segundo lugar, en cada una de ellas, terminó el vigente triple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), al acecho antes de que las cosas se pongan serias el sábado con la lucha por la 'pole position'.

Se esperaba un pulso a tres bandas entre Red Bull, McLaren y Mercedes [que ganó los dos últimos Grandes Premios], pero Ferrari se mostró especialmente cómodo en el circuito de Hungaroring este viernes y amenaza con sumarse a la pugna, después de cuatro carreras seguidas complicadas para la 'Scuderia'.

Como en los anteriores fines de semana, Sainz tuvo un viernes mejor que su compañero de equipo Charles Leclerc, que sigue con problemas desde que a finales de mayo triunfó en casa, en el Gran Premio de Mónaco.

- Leclerc daña su coche -

Autor de un prometedor tiempo a mitad de jornada, con neumáticos duros, Leclerc rindió menos en la sesión de la tarde, provocando la interrupción de la sesión durante una quincena de minutos.

Se salió en la curva 4 y terminó perdiendo el control y chocando con la barrera de seguridad a gran velocidad. El piloto de Ferrari salió sin daños del coche, que sufrió desperfectos.

Por su parte, los Mercedes, muy rápidos desde hace un mes, no consiguieron invitarse al 'Top 3' de este viernes. El británico George Russell fue cuarto y quinto en las sesiones del día, lo que le hace presagiar un sábado positivo.

Su compañero y compatriota Lewis Hamilton, que hace dos semanas se reencontró con la victoria después de dos años y medio de espera, apenas pudo ser décimo en la primera sesión y luego sexto en la segunda.

"No tuvimos nuestro mejor nivel hoy, los ajustes del coche no me permitieron estar cómodo. Creemos saber por qué el coche no estuvo al máximo, vamos a trabajar duro para tratar de progresar de aquí al sábado", explicó Hamilton.

- Oxígeno para Sergio Pérez -

Por una vez, el segundo Red Bull, el de Sergio Pérez, estuvo cerca del crono de Verstappen.

El mexicano, amenazado con perder su volante por sus resultados decepcionantes, firmó el cuarto mejor tiempo de la segunda sesión, a únicamente dos décimas de segundo de su ilustre compañero. Tendrá que confirmar esas buenas disposiciones el sábado durante las clasificaciones.

En las últimas seis carreras, Pérez ha contribuido con apenas 15 puntos a Red Bull. Un contraste brutal con los 119 que ha acumulado Verstappen.

"Todos queremos que Checo [Sergio Pérez] muestre el potencial que evidenció en las primeras cuatro o cinco carreras. Sabemos de qué es capaz", estimó el patrón de Red Bull, Christian Horner.

"Creo que ha estado un poco decaído en las últimas carreras, pero hoy ha mostrado signos de que está saliendo de eso. El equipo está trabajando muy duro para apoyarle y asegurarse de que recupera la forma, le necesitamos", añadió.