Norris marca el mejor tiempo en los primeros ensayos del GP de Brasil

El británico Lando Norris realizó este viernes el mejor tiempo (1:11.717) en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputada en el circuito de Interlagos de Sao Paulo.

Al volante de su McLaren, el campeón mundial de 2025 superó por menos de una décima al flamante monarca de la F1, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), y al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Durante la primera mitad de la sesión, Antonelli y Verstappen se fueron alternando con el mejor tiempo.

La tanda estuvo paralizada ocho minutos por una incidencia en la pista del joven piloto británico Freddie Slater (Audi), sustituto del alemán Nico Hülkenberg.

Tras retomarse los entrenamientos, Norris asumió el liderazgo a falta de 18 minutos para completar la primera práctica y ya no lo perdió.

El británico también fue el más rápido en los primeros ensayos en Interlagos en 2024 y 2025.

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton hizo el cuarto mejor tiempo a bordo de su Ferrari, mientras que el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fue octavo, seguido del argentino Franco Colapinto (Alpine).

La segunda sesión de entrenamientos libres está programada para las 19H00 GMT.

- Resultados de la primera tanda de ensayos libres:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:11.717

2. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:11.799

3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:11.953

4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:12.041

5. George Russell (GBR/Mercedes) 1:12.103

6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:12.156

7. Gabriele Minì (ITA/Alpine-Mercedes) 1:12.569

8. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:12.614

9. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:12.654

10. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:12.715

11. Leonardo Fornaroli (ITA/McLaren-Mercedes) 1:12.833

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:12.837

13. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) 1:13.017

14. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:13.038

15. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:13.371

16. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:13.511

17. Luke Browning (GBR/Williams-Mercedes) 1:13.591

18. Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari) 1:13.696

19. Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) 1:13.760

20. Colton Herta (USA/Cadillac-Ferrari) 1:14.275

21. Dino Beganovic (SWE/Ferrari) 1:14.357

22. Freddie Slater (GBR/Audi) 1:14.966