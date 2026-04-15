Noche de Mineirazo y Maracanazo en la Libertadores

Independiente Rivadavia de Mendoza logró su Maracanazo y la Universidad Católica de Chile su Mineirazo este miércoles, en una segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores en la que Corinthians fue el único brasileño que ganó en casa.

- Maracanazo de la Lepra mendocina -

Independiente Rivadavia venció 2-1 al poderoso Fluminense, campeón de la Libertadores en 2023, en el Maracaná y logró el resultado más importante de su historia.

La Lepra mendocina disputa por primera vez en su historia la Copa Libertadores y por ahora solo cuenta los partidos en triunfos, ya que había debutado con una victoria de local sobre el Bolívar de La Paz.

Pero este miércoles sorprendió al continente al vencer al Fluminense tras empezar perdiendo con un gol de Guilherme Arana a los diez minutos.

Sin embargo, Fabrizio Sartori a los 37 minutos y Alex Arce a los 51 silenciaron el Maracaná y le dieron a Independiente Rivadavia un triunfo histórico.

Además, la Lepra se escapa al frente del Grupo C con seis puntos, seguido de Deportivo La Guaira con dos y Fluminense y Bolívar con una unidad cada uno.

El Flu se retiró silbado del Maracaná, con su 'torcida' enfurecida por la derrota.

"La torcida tiene toda la razón", aseguró el portero del tricolor carioca, el veterano Fábio.

"El hincha estuvo presente, alentó, pero por desgracia los resultados no llegaron" añadió el veterano arquero de 45 años.

- Mineirazo de los Cruzados -

A primera hora, la Universidad Católica de Chile dio el golpe en Belo Horizonte: venció 2-1 al Cruzeiro ante más de 44.000 espectadores en el estadio Mineirão y se metió de lleno en la pelea en el Grupo D.

"Si nosotros queríamos seguir con chances en Copa Libertadores, hoy nos teníamos que llevar los tres puntos", dijo el entrenador de la Católica, el argentino Daniel Garnero.

"Nos dio resultado el esfuerzo y el sacrificio que hicieron los jugadores", agregó.

Los Cruzados habían perdido en su estreno en Santiago frente al líder de la serie, Boca Juniors, pero se recuperaron de la mejor manera y ahora comparten la segunda posición junto al Cruzeiro, ganador la semana pasada del Barcelona en Ecuador.

Los goles de la Católica llegaron por la vía aérea.

El de apertura a cargo del delantero argentino Justo Giani a los 30 minutos y el de la victoria, en los descuentos (90+4'), por medio de Jimmy Martínez, que había ingresado cinco minutos antes al campo.

El Cruzeiro había igualado al minuto 60 de penal por intermedio de Matheus Pereira.

"El resultado, que es lo que importa, fue ingrato para nosotros", señaló su DT, Artur Jorge.

En la tercera fecha, el Cruzeiro recibirá al favorito Boca Juniors el martes 28 de abril, mientras que la Católica visitará al Barcelona en Guayaquil un día después.

- Corinthians marca la cancha -

A diferencia del Flu y la Raposa, el Corinthians sí hizo respetar la localía y en Sao Paulo venció 2-0 al Independiente Santa Fe colombiano para escaparse en la cima del Grupo E.

El Timão de Fernando Diniz, que en el campeonato brasileño marcha en la decimosexta posición, a una de puestos de descenso, en la Copa muestra su mejor cara.

Este miércoles fue muy superior al elenco Cardenal, al que pudo golear, pero terminó venciendo solo 2-0 con tantos de Raniel a los 51 minutos y Gustavo Henrique, con un golazo de chilena, a los 80 minutos.

De esta manera, el Corinthians se escapa al frente del Grupo E con seis puntos, seguido de Peñarol y el Santa Fe con uno cada uno y Platense sin unidades. El Manya y el Calamar completarán la segunda fecha el jueves en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo.

- El Canalla se hace fuerte -

Sin su estrella, el campeón mundial Ángel Di María, Rosario Central logró una valiosa victoria de visita 1-0 ante Libertad en Asunción y asaltó la punta del Grupo H.

El Fideo sintió una molestia durante un entrenamiento el martes y no fue tenido en cuenta para viajar a la capital paraguaya, donde el Canalla sumó tres puntos de oro tras dejar dudas la semana pasada cuando igualó en Rosario en su estreno con el Independiente del Valle.

El Gumarelo, que había perdido en Venezuela la semana pasada, sólo resistió gracias a la fenomenal actuación de su portero, Angel González, que evitó no menos de cuatro veces la caída de su valla.

Pero cuando parecía que, sin merecer, Libertad iba a llevarse un punto, apareció Enzo Copetti a los 83 minutos para, con un derechazo cruzado a la entrada del área, marcar el tanto de la victoria rosarina.

De esta manera, Rosario Central pasó a liderar el Grupo H con cuatro puntos, uno más que el venezolano Universidad Central, que a partir de las 02H00 GMT del jueves visitaba a Independiente del Valle en Quito en el partido de cierre de este miércoles.

Del Valle es tercero con una unidad y Libertad no tiene puntos y parece empzar a despedirse de la chance de avanzar a octavos de final.